ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಮತ್ತು ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ 200MP ಫೋನ್‌ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್‌ಗಳ ಹವಾ; ₹29,999ರಿಂದ ಸಿಗುವ Top-5 ಫೋನ್‌ಗಳಿವು!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (MP) ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಫೋನ್‌ಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ 200MP ಸೆನ್ಸರ್ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಫೋನ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೋನಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಅದರ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 10MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 12 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, 6.9-ಇಂಚಿನ QHD+ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸೀರೀಸ್‌ಗಾಗಿಯೇ ತಯಾರಾದ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ 60W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 25W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆ ₹1,39,999 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.

ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ

ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳಿವೆ. ಒಂದು 200MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ అయితే, ಇನ್ನೊಂದು 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಜೊತೆಗೆ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 16GB RAM, 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 6510mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1,09,999.

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ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ

200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವವರು ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 200MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. 6.83-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 6580mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹29,999 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಅಲ್ಟ್ರಾ

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೋನಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಹಾಸಲ್‌ಬ್ಲಾಡ್' ಕಂಪನಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 200MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್, 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ 7050mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1,69,999.

ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ

ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೋನಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 50MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಇದೆ. 6.9-ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 16GB RAM, 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1,39,999.

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ 200MP ಫೋನ್ ಯಾವುದು?

ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹29,999 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಫೋನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.