ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಸುಧಾರಿತ 48MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
iPhone 18 Pro Max Price India: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ (iPhone 18 Pro) ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (iPhone 18 Pro Max) ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಆ್ಯಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನ್' ಅನ್ನೋ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6-ಕೋರ್ ಸಿಪಿಯು ಮತ್ತು 7-ಕೋರ್ ಜಿಪಿಯು ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ತಾನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ C2 ಮೋಡೆಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳು iOS 27 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ 6.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 6.9-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸರ್, 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ 2x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಇರುವ 18 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಧಾರಿತ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ (Dynamic Island). ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೈವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊಸ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ (36 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್) ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 30 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ (45 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್) ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,64,900. ಇನ್ನು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,79,900 ಇರಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳು 512GB, 1TB, ಮತ್ತು 2TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿವೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗ್ಲೇಶಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬರ್ಗಂಡಿ (Burgundy) ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.