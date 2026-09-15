ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 18 ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ₹69,990 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಆದರೂ, ಇದರ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಐಫೋನ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್‌ಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,34,900 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ, ಈಗ ₹69,990 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೋಮಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ.

₹69,990 ಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಸಿಗೋದು ಹೇಗೆ?

ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ (256GB) ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ₹1,30,490. ಅಂದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ₹4,410 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಬಳಸಿ ₹4,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ₹1,26,490 ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ ನಂತಹ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ₹44,500 ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೊಡುವ ಫೋನ್‌ನ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ₹12,000 ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಾಗ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ನಿಮಗೆ ₹69,990 ಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗೂ ಆಫರ್ ಇದ್ದು, ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ₹74,990 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಖರೀದಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇ ನಿರ್ಧಾರನಾ?

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ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಐಫೋನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಆದರೂ, ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ A19 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇಪರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯೂನಿಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದಕ್ಕಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್

ಈ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಾ 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ನ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 4x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊನಲ್ಲೂ ಇದೇ 18 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮೇಲೂ ಆಫರ್ ಇದೆ

ಆದರೆ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್‌ ಮೇಲಿರುವ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ₹12,000 ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ನ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬೋನಸ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

₹30,000 ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಆದರೆ, ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1,64,900. ಇದು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್‌ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ₹30,000 ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಐಫೋನ್ ಬೇಕೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಸದ್ಯದ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಡೀಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಹಳೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ₹69,990 ರಿಯಾಯಿತಿ ದರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ.