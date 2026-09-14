'ಕ್ರೋಮಾ'ದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ 256GB ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ₹69,990 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 18 ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.14): ಆಪಲ್ (Apple) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ರೀಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಕ್ರೋಮಾ' (Croma), ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ 'ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ' (iPhone 17 Pro) ಸಿರೀಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ 256GB ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ₹69,990 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ನೂತನ ಐಫೋನ್ 18, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ, ವಾಚ್ ಸಿರೀಸ್ 12, ಅಲ್ಟ್ರಾ 4 ಹಾಗೂ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ 5 ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರೀ ಆರ್ಡರ್(Pre-order) ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಡಿಆರ್ಎಎಮ್ (DRAM) ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ 16, 17, 17e ಹಾಗೂ ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹15,000 ದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹65,000 ದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಮತ್ತು 17 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ (Discontinued). ಆದರೆ, ಕ್ರೋಮಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿವರ
ಕ್ರೋಮಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ 256GB ಮಾದರಿಯ ಮೂಲ ಎಂಆರ್ಪಿ (MRP) ₹1,26,490 ಹಾಗೂ 512GB ಮಾದರಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,45,990 ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ₹4,000 Cashback ಆಫರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ವಿವಿಧ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ 256GB ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ₹69,990 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು:
- ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್: ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹4,000 ತಕ್ಷಣದ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್.
- ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡೀಲ್: ಹಳೆಯ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹44,500 ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯ.
- ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್: ಅರ್ಹ ಫೋನ್ಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹12,000 ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್.
ಇದೇ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ 512GB ಮಾದರಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು (Effective Price) ₹88,490 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೌದು. ₹90,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಖತ್ ಡೀಲ್. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎನಿಸಿರುವ 'A19 ಪ್ರೋ' (A19 Pro) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 2031 ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ನೂತನ 'iOS 27' ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಿರಿ AI, ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ, 18 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ 'ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ' ಬೆಲೆ ವಿವರ
ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಆಪಲ್ ಪ್ರಿಯರು ₹5,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿ ಕ್ರೋಮಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಹ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹12,000 ವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಇಎಂಐ (EMI) ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ (A20 Pro ಚಿಪ್ಸೆಟ್) ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ)
- 256GB: ₹1,64,900
- 512GB: ₹1,89,900
- 1TB: ₹2,39,900
- 2TB: ₹3,14,900
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ:
- 256GB: ₹1,79,900
- 512GB: ₹2,04,900
- 1TB: ₹2,54,900
- 2TB: ₹3,29,900
ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ' (iPhone Duo)
ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಡಚಬಹುದಾದ (Foldable) ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ' ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಿಂದ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಿಂದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ:
- 256GB: ₹2,99,900
- 512GB: ₹3,34,900
- 1TB: ₹3,74,900
- 2TB: ₹4,49,900