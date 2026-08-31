ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಎಳೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಅದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೇ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹೋಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..
Remove bad smell from helmet-Smelly helmet solutions-ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಸವಾರರು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ, ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೂಟಿನ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಕಿಯಲ್ಲಿ (Boot space) ಇಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ? ಸಂಜೆ ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯುವ ಆ ವಾಸನೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಾಸನೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಚರ್ಮ ಸದಾ ಬೆವರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಒಳಗಿನ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಬೆವರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಡಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಸೇರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು (Dandruff) ಅಥವಾ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು.
1. ಕಿಚನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿರೋ - ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ:
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಸೋಡಾವು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒರೆಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ನಿಂಬೆ ರಸದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಒಳಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಳ ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ (Deep Cleaning):
ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮೃದುವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ವಾಸನೆ ಶುರುವಾಗಬಹುದು.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಳಸಿ: ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹತ್ತಿಯ ತೆಳುವಾದ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಬಾಲಕ್ಲಾವಾ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಬೆವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ: ಸವಾರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಇರಿಸಿ.
ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನ: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಎಳೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಅದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸವಾರಿ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲು ಕೇವಲ ಬೈಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ನೀವು ಧರಿಸುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ಪಾಲಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿ!