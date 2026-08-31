ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಬರೀ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಈ ಬಾರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ!
Bigg Boss Kannada Season 13 Grand Premiere in Flight theme- ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ! 'ಫ್ಲೈಟ್' ಥೀಮ್ ಮೂಲಕ ಹಾರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13: ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪಯಣ!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನ ಹರಟೆಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ' ಈಗ ತನ್ನ 13ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿ, ಈಗ 13ನೇ ಸೀಸನ್ನ "ರಿಯಾಲಿಟಿ ಧಮಾಕಾ" ಆರಂಭಿಸಲು ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಣ್ಣು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿರಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು 'ಫ್ಲೈಟ್'!
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದದ್ದು. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡ 'Flight' (ವಿಮಾನ) ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಸಲದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೇವಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಈ 'ಫ್ಲೈಟ್' ಥೀಮ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗಲೇ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೀ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಈ ಬಾರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ!
ಕಿಚ್ಚನ ಸಾರಥ್ಯ: 13ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ವೇದಿಕೆ. ಕಳೆದ 12 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಶೋ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸುದೀಪ್, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಿವಿಮಾತು, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೀಡುವ 'ಬೆವರಿಳಿಸುವ' ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡುವುದು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಆನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಶನಿವಾರ-ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:00ಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ದರ್ಬಾರ್ ಇರಲಿದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ JioHotstarನಲ್ಲಿ 24x7 ಉಚಿತ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬನಿಜಯ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಎಂಡೆಮೋಲ್ ಶೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆ 'ಲಕ್ಕಿ' ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು? ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಟ್ಟ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲು ಈಗ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13 ಎಂಬ ಫ್ಲೈಟ್ ಈಗ ಹಾರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರದ ವಿವರಗಳು:
ಟಿವಿ-ಪ್ರಸಾರ: ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ (Colors Kannada)
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ
ದೈನಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು (ಸೋಮ - ಶುಕ್ರ): ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ
ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಂಚಿಕೆ (ಶನಿ - ಭಾನು): ರಾತ್ರಿ 9:00ಕ್ಕೆ
ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಸಾರ: JioHotstar (24x7 ಉಚಿತ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲಭ್ಯ)