ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪೀಪಲ್ ಬಾಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ 5 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪೀಪಲ್ ಬಾಬಾ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ 5 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಬೇಕು, ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಾನ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ, ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೀಪಲ್ ಬಾಬಾ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪರಿವರ್ತನ್. ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಕಾಗುವ ಐದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1. ಕರಿಬೇವು
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕರಿಬೇವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕರಿಬೇವು ಗಿಡವು ಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಸೊಬಗು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡದಿಂದಲೇ ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯವು ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತಹ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಗಿಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಗಿಡ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರಿಬೇವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
2. ದಾಸವಾಳ
ದಾಸವಾಳ, ಗುಢಲ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಗಿಡ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಲು ಸೂಕ್ತ. ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವು ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೂವು ಅರಳಿದಾಗ ಬಾಲ್ಕನಿಯ ನೋಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಂಪು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೂವುಗಳು ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
3. ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್
ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಹಸಿರು ಸೊಬಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕೂಡ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್ ಸೂಕ್ತ. ಉದ್ದವಾದ, ಗರಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣವಲಯದ (Tropical) ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೇರ ಬಿಸಿಲಿಗಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪರದೆ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೈವಸಿ ಬೇಕಿರುವವರಿಗೆ ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
4. ಹಾವಿನ ಗಿಡ
ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಾವಿನ ಗಿಡ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಪೀಪಲ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಕತ್ತಿಯಾಕಾರದ ಎಲೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ದಟ್ಟವಾದ ಹಸಿರು ನೋಟ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವಿಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು.
5. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಪೀಪಲ್ ಬಾಬಾ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಸಸ್ಯ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಥೋಸ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರಭೇದ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೊಥೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಾಗ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುಲಭ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೂ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು
ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಗಿಡಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೀಪಲ್ ಬಾಬಾ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕರಿಬೇವು, ದಾಸವಾಳ, ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್, ಹಾವಿನ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ — ಇವು ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನ್ನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.