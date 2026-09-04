ಥಾಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿರಿಪಾಂಗ್ ಅಕ್ಕರಶ್ರೀಯುಕ್ ತಮ್ಮ ಹಾವೆಲ್ಸ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು 165 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಹ್ತ್ಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹47 ಕೋಟಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ! ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಲು ಹೊರಟ ಥಾಯ್ ಉದ್ಯಮಿ
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಹಾರವೊಂದನ್ನು ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಥಾಯ್ ಉದ್ಯಮಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಾವೆಲ್ಸ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಪಾಂಗ್ ಅಕ್ಕರಶ್ರೀಯುಕ್, ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 165 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಹ್ತ್ಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹47.2 ಕೋಟಿ.
ಉದ್ಯಮದ ಬಳಿಕ ಸನ್ಯಾಸತ್ವದ ಗುರಿ
ಸಿರಿಪಾಂಗ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಹಂತ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೂಕ್ತವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅರಣ್ಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ಧಾರ
ಸಿರಿಪಾಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಹೊಸ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 2016ರಲ್ಲಿ ‘Success Derived from the Buddha’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ಯಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತರುವ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯವಹಾರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ಧಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳೂ ಮಾರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಕಂಪನಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 22 ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿರಿಪಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಿದ್ದರೂ ಹಾವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ನೀಡಲು ಮಾಲ್ಗಳು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಗುವುದೇನು?
165 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಹ್ತ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ 1.1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿ, ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೇರಿವೆ. ಹಾವೆಲ್ಸ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್, ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವವರಿಗೆ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಹ್ತ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಶುಲ್ಕ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಸಿರಿಪಾಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.