Kitchen hacks: ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖರಣಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಂಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ರಿಜ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಡಿ
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಸಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲು ಉಳಿದ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲು ಪದೇ ಪದೇ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಿನ ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಾಗಿಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾಳಾಗುವ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಒಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ
ಹಲವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಕೂಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನೊಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕತ್ತರಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು
ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಬದಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಒಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಾಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಹಸಿ ಮಾಂಸ, ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಾಹಾರವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಇವುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶೀತ ತಾಪಮಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ.
ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡಿ. ಶೇಖರಣಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು?
ಸಾಸ್ಗಳು, ಜಾಮ್ಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಕೆಲವು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳಂತಹ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಿನ ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.