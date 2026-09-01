ಅಡುಗೆ ಮನೆಯು ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ (North-East) ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಡಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನು ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ.
ನೀರು ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ. ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಸವಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ.
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