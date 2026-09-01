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ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯು ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

vaastu Sep 01 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:ai
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ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ (North-East) ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಡಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

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ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು (ಹಳದಿ ಕೊಂಬು)

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನು ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪು

ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ.

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ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರ

ನೀರು ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ

ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ. ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಸವಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ.

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