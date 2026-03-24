ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೋ ಅಂದಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಗಿಹೊಯ್ತು..! ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳನ್ನೇ ಕೊಂದಿದ್ದೇಕೆ ಪಾಪಿ ಪತಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜೂಜಾಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಸೇರಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಂ ರೇಟ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಓಕುಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ನಂಬಿ ಬಂದವಳನ್ನೇ ಪತಿ ಬಲಿ ಪಡೆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೆಳೆಯರೇ ಯಮನ ರೂಪ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಭೀಕರ ಕೊಲೆಗಳ ಸರಣಿ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ 1: ಪ್ರೀತಿ ಬಲಿಯಾಯ್ತು, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾದರು!
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವಳು ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅವಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೆತ್ತವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಇಂದು ಅದೇ ಗಂಡನ ಕೈಯಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಕಲಹ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಆಕೆ ಮಠವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆಕೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿಹೋಯಿತು. ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಪತಿ, ರಕ್ಕಸನಂತೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನಡುರಸ್ತೆಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಬಲಿಯಾದರೆ, ಇತ್ತ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೋ' ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ 2: ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ 'ಎಕ್ಕ'ನಾದ ಗೆಳೆಯ; ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಯಿತು ಆಟ!
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರ ಜೂಜಾಟದ ಅಮಲು ಮಾತ್ರ ಇಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಕ್ಕ, ರಾಜ, ರಾಣಿಯರ ಆಟದ ನಡುವೆ ಮದ್ಯದ ಅಮಲು ಏರಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೆಳೆಯರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಡಿರೌಡಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಕೆರಳಿದ ಗೆಳೆಯರು ಅದೇ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟವಾಡಲು ಹೋದವನು ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಹಬ್ಬದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದವರು ಇಂದು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗುವಂತಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೈಂ: ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅನುಮಾನ, ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ವ್ಯಸನಗಳು ಸಂಸಾರಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಂಡಾವರ್ತನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಮಾಯಕರ ನೆತ್ತರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.