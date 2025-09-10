07:26 AM (IST) Sep 10

Karnataka News Live: ಮದ್ದೂರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಪ್ರಕರಣ - ಬಿಜೆಪಿಗರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ - ಮಹದೇವಪ್ಪ

ಮದ್ದೂರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಘಟನೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

07:21 AM (IST) Sep 10

Karnataka News Live: Pitru Paksha 2025 - ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!

2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 7 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21ರವರೆಗೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ( Pitru Paksha ) ನಡೆಯುವುದು. ಈ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವುವು?

 

06:49 AM (IST) Sep 10

Karnataka News Live: ಕಾಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು - ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ 39 ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

06:48 AM (IST) Sep 10

Karnataka News Live: ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿ ಹೆಸರು; ಮೆಟ್ರೋಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ Shankar Nag ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ವಾ?

Shankar Nag Metro Dream: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಮೆಟ್ರೋ ಕನಸು ಕಂಡು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ ನಟ ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಅವರೀಗ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮರೆತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗುವುದಂತೆ.

 

06:29 AM (IST) Sep 10

Karnataka News Live: 100ರಲ್ಲಿ 63 ಜನ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ - ಎಚ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಲಂಚ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
