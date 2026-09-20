ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಳಿಯ 10 ಸ್ನಿಫರ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 5 ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸೆ.20: ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶದ ತಳಿಯಾದ ‘ಸ್ನಿಫರ್‌ ನಾಯಿ’ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ. 10 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ವಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ತಲಾ 2ರಂತೆ 5 ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.

ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸ್ನಿಫರ್‌ ಡಾಗ್‌!

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಮೇಲುಕಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳು ಹುಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲೂ ಸಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಜರ್ಮನ್‌ ಶೆಫರ್ಡ್‌ ತಳಿಯ ‘ರಾಣಾ’ ಎಂಬ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮುದೋಳ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು. ಈಗ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶದ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ.

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ಸ್ನಿಫರ್‌ ಶ್ವಾನಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪತ್ತೆದಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಈ ಶ್ವಾನಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದೆ.

ತೆಳುವಾದ ಉದ್ದನೆಯ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆ ತಳಿಯ ಶ್ವಾನಗಳಾಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲಿದೆ. ದಟ್ಟಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ನಾಯಿಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅರಣ್ಯ‌ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಹುಲಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೂ ಸೈ

ಇವುಗಳು ಹುಲಿಗಳ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ 5 ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.