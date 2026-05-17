ಅಸ್ಸಾಂನ ಹಲೋಂಗಾಫರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ವಾನರ ತಳಿಯಾದ ಹೂಲಾಕ್ ಗಿಬ್ಬನ್, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೃತಕ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಗುವಾಹಟಿ/ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದ ದಿನ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಹಲೋಂಗಾಫರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ (Hollongapar Gibbon Sanctuary), ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ವಾನರ ತಳಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ‘ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹೂಲಾಕ್ ಗಿಬ್ಬನ್’ (Western Hoolock Gibbon), ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೃತಕ ‘ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್’ (Canopy Bridge) ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊದಲು!

ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (WII) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಗಿಬ್ಬನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಈ ವಾನರಗಳು, ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಕುಲದಿಂದಲೇ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಈ ಕೃತಕ ಸೇತುವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಏನಿದು ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್?

ಅಸ್ಸಾಂನ ಲುಮ್ದಿಂಗ್-ದಿಬ್ರುಗಢ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವು ಗಿಬ್ಬನ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ (Electrification) ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಅಪಾಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು (Safety Nets) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗಿಬ್ಬನ್‌ಗಳು ಒಂದು ಮರದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಆಚೆಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ದಾಟಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ:

ಒಂದು ಗಂಡು ಹೂಲಾಕ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತಜ್ಞರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು.

ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು:

ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಿಬ್ಬನ್‌ಗಳಂತಹ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಸೀಳುವ ರೈಲು ಹಳಿಗಳು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಕಾಡಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಸೆಯುವ ‘ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್’ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಪರೂಪದ ವಾನರ ಸಂಕುಲವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ವಾನರ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲು ಈ ಕೃತಕ ಸೇತುವೆಗಳು ಈಗ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವಾಗಿವೆ.

