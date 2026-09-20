ಕೇರಳದ ಬಲರಾಮಪುರಂ ಸಮೀಪದ ಕೊಟ್ಟೂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ದೀಪಕ್, ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೋಷಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಕ ಬಾವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ
ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲರಾಮಪುರಂ ಸಮೀಪದ ಕೊಟ್ಟೂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಬಾಲಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಾಲಕನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ
ಬಾಲಕನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೆರವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಬಾಲಕ ಹೋಗಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಹುಡುಕಾಟದ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಆವರಣದತ್ತವೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು.
ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೃತದೇಹ ಹೊರತೆಗೆದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಲರಾಮಪುರಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ನೆಯ್ಯಾಟಿಂಕರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಲಕನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು.
ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಭಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ
ಮೃತ ಬಾಲಕನನ್ನು ದೀಪಕ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟೂಕಲ್ನ ಸಿಎಸ್ಐ ಚರ್ಚ್ ಸಮೀಪ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ದೀಪಕ್ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಾಲಕ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಬಾಲಕ ಬಾವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಆತ ಹೇಗೆ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದನೇ ಅಥವಾ ಘಟನೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಬಲರಾಮಪುರಂ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ದುಃಖ
ಮಗುವಿನ ನಾಪತ್ತೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಿಗದಿರುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯೇ ಬಾಲಕನ ಹುಡುಕಾಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದು ಘಟನೆಯ ದುರಂತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.