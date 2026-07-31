2029ರ ಮಹಾಭಾರತ: ಜಿರಳೆಗಳೇ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್..! Gen Zಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಹೇಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ..?
2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆನ್ ಝೀ ಮತದಾರರೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ದಂಗಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಲೇ 2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೊಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೇಳೆಗೆ ಜೆನ್ ಝೀಗಳೇ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗಳು. ಯಾರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೇನೆ ಅಧಿಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಜೆನ್ ಝೀಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ..? ಇದುವೇ ಈಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಂದಿರೋ ಮಹಾ ಸವಾಲು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕ ದಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೆನ್ ಝೀಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಈ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಅದೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ?
2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆನ್ ಝೀಗಳೇ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗಳು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಸದ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿಂದಿದ್ದದ್ದು ಇದೇ ಜೆನ್ ಝೀಗಳು.