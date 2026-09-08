ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಂಡಳಿ (DAC) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೂರೂ ಪಡೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಯ ಶೇ. 98ರಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೂರೂ ಪಡೆಗಳ (ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಹಾಗೂ ನೌಕಾಪಡೆ) ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೇನಾ ಪರಿಕರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೋಮವಾರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಂಡಳಿ’ಯ (DAC - Defense Acquisition Council) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 98ರಷ್ಟು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' (ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ.
ಪಡೆಗಳಿವಾರೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕರಣಗಳು:
ಭೂಸೇನೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಹನಗಳು:
ರಾಸಾಯನಿಕ, ಜೈವಿಕ, ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು (CBRN) ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋರಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ 'ಸಿಬಿಆರ್ಎನ್ ಪರಿಶೋಧನಾ ವಾಹನಗಳು', ದುರ್ಗಮ ಹಾಗೂ ಕಡಿದಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಿಸಲು 'ಹೈ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳು' (HMV), 'ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೈನ್ ಲೇಯರ್ಗಳು' (MML), 'ಟ್ರಾಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು' ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ನದಿ ಅಥವಾ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ನೆರವಾಗುವ 'ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಂ' ಖರೀದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಭೂಸೇನೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು:
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲಘು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ (ALH - Advanced Light Helicopters) ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೌಕಾಪಡೆಗೆ 'ಅರುದ್ರಾ' ರೇಡಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿಟಿ:
ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ 'ಅರುದ್ರಾ' ರೇಡಾರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು 'ಮರೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್' (MGT) ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 'ಅರುದ್ರಾ' ರೇಡಾರ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ 'ಏರ್ ರೂಟ್ ಸರ್ವೇಲನ್ಸ್ ರೇಡಾರ್'ಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎಂಜಿಟಿಯನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.