ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಬಣಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಮತಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿರುವ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎರಡೂ ಬಣಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದೀದಿ ಬಣಕ್ಕೆ ‘ಮಮತಾ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಋತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿದ್ದ ಅರುಪ್ ರಾಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಕೋಟೆಯ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ‘ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲ ಪಕ್ಷದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಋತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಣವನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಅ.6ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 2 ವಿಧಾನಸಭೆ (ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ರೆಜಿನಗರ) ಮತ್ತು 1 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಗೊಂದಲ ಆಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಬಣ ಅಸಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಎಂಬ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುವ ತನಕ, ಇದೀಗ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ, ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಶಾಸಕ ಋತಬ್ರತರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 80 ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ 58 ಮಂದಿ ಋತಬ್ರತರನ್ನೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿ, ಅಧಿಕೃತ ಟಿಎಂಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಸೆ.17ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೊರಡಿಸಿದ ಟಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಹ್ನೆ ಜಪ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು, ‘ಆಯೋಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಚಟವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎನ್ಸಿಪಿ, ಶಿವಸೇನೆಯನ್ನು ಒಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಶಿವಸೇನೆಯನ್ನು ಒಡೆದಿದೆ. 28 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯೋಗ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಇದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯ ಕರಾಳ ದಿನ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಲ್ಲ. ಹೆದರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂಧನ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಿಲನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ, ಹಳೆಯ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಹೋರಾಟದ 12 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬಣದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಚಿತಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಡೇ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಮತಾ ಖುದ್ದು ಮಿಲನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಖುದ್ದು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ‘19 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನೆನಪಾದವೆ? ಇದು ಸೇಡಿನ ಕ್ರಮ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.