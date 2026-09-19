ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪ ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕೈಲಾಶ್ ಚಂದ್ ಮಂಗ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಇ.ಡಿ. ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಬದಲು ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ₹96 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ತಿರುಮಲ: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪ ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕೈಲಾಶ್ ಚಂದ್ ಮಂಗ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕಂಪನಿ ₹96 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ, ಪಾಮೋಲಿನ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಟಿಟಿಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದಂತೆ ‘ಪ್ರಾಣಿಯ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇ.ಡಿ. ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಬದಲು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ , ಪಾಮೋಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
₹96 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ತುಪ್ಪ ಪೂರೈಕೆ
ಇ.ಡಿ. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 2019 ರಿಂದ 2024 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹230 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಳಪೆ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಬಂಧಿತ ಕೈಲಾಶ್ ಚಂದ್ ಮಂಗ್ಲಾ ತನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ₹96 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ
ನಕಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೈಜ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಮಂಗ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹ-ಸಂಚುಕೋರರು MG-90, ಮೊನೊಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು, ಮೈವಾಸೆಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ 400 ಮತ್ತು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ‘ಅಗ್ಮಾರ್ಕ್ (Agmark) ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ’ ಎಂಬ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಟಿಟಿಡಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಜಾಲ
ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಿ ಡೈರಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್, ಮಾಲ್ಗಂಗಾ ಮಿಲ್ಕ್ & ಆಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಆರ್ ಡೈರಿ ಫುಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಕಲಿ (Front) ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲಬೆರಕೆ ಜಾಲವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೈಜ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದಲೇ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗ್ಲಾ ಕೃತಕ ಖರೀದಿಯ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಮ್ಎಲ್ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೋಲೆ ಬಾಬಾ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಡೈರಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ವಿಪಿನ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.