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ಬೆಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ 200 ಕೋಟಿ ರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಜಿನೀಯರ್, ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಲವು ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೇ ಸೀಝ್

ಇಂಜಿನಿಯರ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇದೀಗ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.. ಈತನ ಆಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿಳುವಂತಾಗಿದೆ. 200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಈತನ ಸಂಪತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.

Author : Chethan Kumar
Published : Jun 13 2026, 09:18 PM IST
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ಎಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಈ ಮಹಾತಿಮಿಂಗಿಲದ ಆಸ್ತಿಯ ಡೀಟೈಲ್​​ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ತಲೆ ತಿರುಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.. ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ, ಫಾರಿನ್​​ ಲಿಕ್ಕರ್​​ ಶಾಪ್​​​ ಈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ.. ಹತ್ತಾರು ಎಟಿಎಮ್​​​​​​ಗೆ ತುಂಬಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್​​ ಈತನ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿದೆ.. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಂಗಲೆಯಂತೆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಒದೊಂದು ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು.. ಓಡಾಡೋ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ..

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