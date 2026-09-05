ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯನ್ನು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಹಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ 20 ವರ್ಷದ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ, ‘ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ದಿ ಓಷನ್ ಕ್ಲೀನಪ್ ಸಿಇಒ ಬೋಯನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದ ಆಹ್ವಾನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಯುವಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ 20 ವರ್ಷದ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ‘ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರು ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಬಾಟಲಿ, ಕಸ, ಕೊಳೆತ ಸಸ್ಯಾವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಅವರ ಕೆಲಸ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಃ ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಆರಂಭವಾದ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೂರವಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಅವರು 2026ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಸರು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಸದಿಂದಾಗಿ ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.
ಆದರೂ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ನದಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಘಾಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾಮ
ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದೆ ನದಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ; ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಕಾರವೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಬೋಯನ್ ಸ್ಲಾಟ್ರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಹ್ವಾನ?
ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ‘ದಿ ಓಷನ್ ಕ್ಲೀನಪ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಬೋಯನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸ್ಲಾಟ್, “ನಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗದ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲದ ‘ದಿ ಓಷನ್ ಕ್ಲೀನಪ್’ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಅಥವಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ವಿವರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯವರೆಗೆ
ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಅವರ ಕಥೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನದಿಗಳಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯದಿರುವುದು, ಮೂಲದಲ್ಲೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ, ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.