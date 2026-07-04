08:58 AM (IST) Jul 04

India Latest News Live 4 July 20262118ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಬಂದನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುವಕನ ಕಥೆ; ಆಘಾತಕಾರಿ ನೋವಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

ApexTV ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ, 2118ರಿಂದ ಬಂದ 'ನೋವಾ' ಎಂಬ ಯುವಕ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಆತನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಇದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಥೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

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06:30 AM (IST) Jul 04

India Latest News Live 4 July 2026ಇಂದಿನಿಂದ 6 ದಿನ ಆಯತೋಲ್ಲ ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ; ಭಾರತ ಸೇರಿ 90 ದೇಶಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ

ಫೆ.28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೋಲ್ಲ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್‌, ಕೋಂ, ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನ ಪವಿತ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದು, ಮಶಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 90 ದೇಶಗಳ ನಿಯೋಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.
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