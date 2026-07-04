ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಈ ಮಹಾನ್ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ?

ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಅಜರಾಮರ. ತಲೆಮಾರುಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಿನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಹಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

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ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವರು ಅವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು. ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮೋಸದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾವಿತ್ರಿಯವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿದವು. ತನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. 1965ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಈ ಮಹಾನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರದ ಹಾರಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಳೆ, ಉಂಗುರಗಳು ಹೀಗೆ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನೂ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

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ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ

ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಹಲವರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಂದು ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಂಗಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 2, ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ 1, ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಂಗಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಸಾವಿತ್ರಿಯವರ ಬಳಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳಿದ್ದವು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.