ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದ ಸಮಂತಾ: ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಸಮಂತಾ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಡೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟ ಸಮಂತಾ
ಸಮಂತಾ ಸೋನಿಲಿವ್ಗಾಗಿ (SonyLIV) ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೋನಿಲಿವ್ ತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಸೋನಿಲಿವ್ ತಮಿಳು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಟಾಕ್ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ?
ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಂತಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೋನಿಲಿವ್ ತಮಿಳ್ ಜೊತೆ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮಂತಾ 'ಆಹಾ' ಓಟಿಟಿಗಾಗಿ 'ಸ್ಯಾಮ್ ಜಾಮ್' ಎಂಬ ಟಾಕ್ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸೋನಿಲಿವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಟಾಕ್ ಶೋ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
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