ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿರಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಂಕಸಾಲೆಯೊಂದಿಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಅವುಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ಈಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕದ್ದ ಆಭರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ನಂತರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಭರಣಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಟಂಕಸಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟಂಕಸಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಲೋಹಗಳ ತನಿಖೆ
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆ.ಡಿ. ಬಾಬು ಅವರಿಂದ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಂಕಸಾಲೆ ನಿಗಮ (ಟಂಕಸಾಲೆ) ದೊಂದಿಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತೆಯನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಕೋರಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಟಂಕಸಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಲೋಹಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು?
ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದಾನ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 9.44 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (944 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ) ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಿಂಟ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕರಗಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರೈ ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವಾಲಯವು ಸುಮಾರು 13 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಷಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.