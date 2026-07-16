- Home
- News
- India News
- India Latest News Live: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ - ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ, ಜನರಿಗೂ ಕಾಡಿದ ಆತಂಕ..!
LIVE NOW
India Latest News Live: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ - ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ, ಜನರಿಗೂ ಕಾಡಿದ ಆತಂಕ..!
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಜು.20ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬರದಂತೆ ಸಂಸದರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಬುಧವಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
‘ಇಂಥ ಸಾಧನಗಳು ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ ಆವರಣದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಭದ್ರತೆ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
09:04 AM (IST) Jul 16
India Latest News Live 16 July 2026ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ - ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ, ಜನರಿಗೂ ಕಾಡಿದ ಆತಂಕ..!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಇಂಧನದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ವಿಂಡ್ಫಾಲ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಲಭ್ಯತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.Read Full Story
08:53 AM (IST) Jul 16
India Latest News Live 16 July 2026ಇದಪ್ಪಾ ಮೆಸ್ಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮ್ಯಾಚು! ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳವರೆಗೂ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಸತತ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈಗ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.Read Full Story
08:14 AM (IST) Jul 16
India Latest News Live 16 July 2026FIFA World Cup 2026 - ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಎಂಬಾಪೆ ಮುನ್ನಡೆ!
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬಾಪೆ ಮಂಕಾದರು. ಆದರೂ, 8 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.Read Full Story
07:55 AM (IST) Jul 16
India Latest News Live 16 July 2026ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗೋಡೆ ಕೆಡವಿದ ಸ್ಪೇನ್ ಫೈನಲ್ಗೆ; ಸ್ಪೇನ್ ರಕ್ಷಣಾಕೋಟೆ ಭೇದಿಸಲು ಎಂಬಾಪೆ ಫೇಲ್
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸತತ 3ನೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.Read Full Story