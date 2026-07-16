ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಹೈಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಎತ್ತರ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ನಟರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಏನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ನಟರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಎತ್ತರ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಿರುವ ಸಹ-ನಟರು ಅಥವಾ ವಿಲನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಹೀರೋಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ 'ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್'. ಸಿನಿಮಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ 'ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್' ಕೂಡ ಒಂದು.
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅದ್ಭುತ ಫ್ರೇಮ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೇಬಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇವು ಫುಲ್, ಹಾಫ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಸೈಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೆಲ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರೈಪಾಡ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕೂರಲು ಕುರ್ಚಿಯಾಗಿಯೂ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಟರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀರೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತಹ ನಟರಿಗಾಗಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದ್ರೆ, 6 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೂ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ನಟರ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 6 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ದೈತ್ಯ ಕಟೌಟ್ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಚಿತ್ರ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ತೆಗೆದ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕೇಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ನಟ, ಪ್ರಭಾಸ್ಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಭಾಸ್ಗಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು, ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಿದ್ದರೂ, ಕ್ಲೋಸಪ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಸಹ-ನಟರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸರಿಮಾಡಲು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕೇಬೇಕು. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಸಿನಿಮಾವೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನ ವಿಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೋಡಲು ಕೇವಲ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.