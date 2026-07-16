2010ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 'ರಾವಣ್' ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದರ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಇತ್ತು.

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಟಂಟ್ ಸೀನ್‌ಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸ್ಟಂಟ್ ಕಲಾವಿದರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಟನೆಯ 'ರಾವಣ್' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರ ಡ್ಯೂಪ್ ಸನೋಬರ್ ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 'ರಾವಣ್' ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದರ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉಸಿರೇ ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರ ಡ್ಯೂಪ್ ಸನೋಬರ್ ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ, ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಆದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 150 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಬೇಕಾಯಿತಂತೆ.

150 ಅಡಿ ಜಿಗಿತದ ಸೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

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ಸನೋಬರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ರಾವಣ್' ಶೂಟಿಂಗ್‌ನ ತೆರೆಮರೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಂಟ್ 150 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಂಡೆಯಿಂದ 3.5 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಬಂಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೇತಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸ್ಟಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಾಡಿ ಡಬಲ್ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಂಟ್ ಅನುಭವ

ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಮುಗಿಸೋದಲ್ಲ, ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಸನೋಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಬದಲು, ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಟಂಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾವಣ್' ಸ್ಟಂಟ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ

ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಟಾರಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಅಂತ ಸನೋಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾವಣ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ದಂಡು

ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾವಣ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ವಿಕ್ರಮ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಮತ್ತು ರವಿ ಕಿಶನ್ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಅದರ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.