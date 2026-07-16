ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು 'ರಾಗಿಣಿ 3' ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಶಾಂಕ ಘೋಶ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಗಿಣಿ 3' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾರರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ರಾಗಿಣಿ' ಸರಣಿಯ ಈ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ 2027ರಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಭಯದ ಜೊತೆಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್!
ಶಶಾಂಕ ಘೋಶ್ ಅವರು 'ರಾಗಿಣಿ 3' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಯ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು 'ಡೇಟ್-ನೈಟ್ ಹಾರರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್' ಆಗಿರಲಿದೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಭಯದ ಜೊತೆಗೇ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಅವರದ್ದು.
ತಮನ್ನಾ ಪಾತ್ರವೇ ಹೈಲೈಟ್
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ. ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಗಿಣಿ 3' ಚಿತ್ರದ ಹಾರರ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಮನ್ನಾ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡದ ಮಾತು.
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ವಿವರಗಳು
ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಪ್ರತಿ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ... #ರಾಗಿಣಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾದ ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲಂಡನ್ನ ಹಲವು ಕಡೆ 'ರಾಗಿಣಿ 3' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಉಳಿದ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶಶಾಂಕ ಘೋಶ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ 'ರಾಗಿಣಿ 3' ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.