ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಡ್ಯಾಷ್‌ಹಂಡ್ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತರದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತನ್ನ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಈ ನಾಯಿ, 'ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಡ್ಯಾಷ್‌ಹಂಡ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ನಾಯಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಅದರ ಅಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಮುದ್ದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡ್ಯಾಷ್‌ಹಂಡ್ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅವರ ಕಥೆ.

ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ನಾಯಿ

ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಡ್ಯಾಷ್‌ಹಂಡ್ ಸಹೋದರರಾದ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಒಫೆಲಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೇರ್​ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಕರ್ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.

ಜನರು ಅದರ ಅಗಾಧವಾದ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ವೀನರ್ ನಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಬೇಗನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂವೇದನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಟಾಣಿಯ ಮುಗ್ಧ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವವು ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

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ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವರೆಗೆ

ಆಸ್ಕರ್ ಡ್ಯಾಷ್‌ಹಂಡ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ನಂತರ ಸಾಂತಾಮೋನಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಡ್ಯಾಷ್‌ಹಂಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಆಸ್ಕರ್ ಎತ್ತರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಎತ್ತರದ ಡ್ಯಾಷ್‌ಹಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.