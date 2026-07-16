ಪಂಢರಪುರ ವಿಠ್ಠಲನಿಗೆ ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಪಾದುಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅನಾಮಧೇಯ ಭಕ್ತ!
ಪಂಢರಪುರದ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲನ ಪಾದಗಳ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಅನಾಮಧೇಯ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲು ಕೋರಿರುವ ಈ ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಲು ಮಂದಿರ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ವಿಠ್ಠಲನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ
ಪಂಢರಪುರದ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲನ ಪಾದಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಅನಾಮಧೇಯ ವಿಠ್ಠಲ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ 'ವಜ್ರಲೇಪನ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸದ್ಯ ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾದಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಸರು ಗುಪ್ತವಾಗಿಡಲು ಭಕ್ತನ ಷರತ್ತು
ಅಹಲ್ಯಾನಗರದ (ಅಹಮದ್ನಗರ) ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಈ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಂದಿರ ಸಮಿತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿ ಅವರು ಈ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾದುಕೆಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವರ
ವಿಠ್ಠಲ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಂದಿರ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಪಾದುಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು (Solid Gold), ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ (500 ಗ್ರಾಂ) ನಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಿನ್ನದ ಪಾದುಕೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ 56 ಲಕ್ಷದ 59 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆಗಳ ಬಳಕೆ
ಅನಾಮಧೇಯ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿರುವ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಿನ್ನದ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಂದಿರ ಸಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹೋತ್ಸವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಡವೆ-ವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸುವ ದಿನಗಳಂದೇ ಈ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನೂ ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ; ಮಂದಿರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಈ ಅಪೂರ್ವ ಕಾಣಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಠ್ಠಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಠ್ಠಲನ ಮೇಲಿರುವ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಿರ ಸಮಿತಿಯು ಸಹ ಈ ಅನಾಮಧೇಯ ದಾನಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.