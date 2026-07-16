ಆನ್ಲೈನ್ ವೈವಾಹಿಕ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಮದುವೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಹಣ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂಚನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನವು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ವೈವಾಹಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈಗ ಈ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ಡೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಇದಾಗಲೇ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಇಂತಹ ವೈವಾಹಿಕ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ವಂಚಕರು ಮೊದಲು ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಮದುವೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ನೆಪಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಹಗರಣ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮೊದಲು ವೈವಾಹಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ವೃತ್ತಿಪರರು, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಬಕರಾ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹14.6 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ₹1.53 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮದುವೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಬೇಗನೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಬೇಡಿದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೈಬರ್ಡೋಸ್ಟ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಡಿಯೋ, ಕರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಅವನ/ಅವಳ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ.