ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ 'ಸಾಯಾ'ದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನೋವಿನ ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಮಾರು 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ಅವರ 'ಸಾಯಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕತ್ರಿನಾ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಕತ್ರಿನಾ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕತ್ರಿನಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಯುವ ನಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅವರು, ತನ್ನ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆಭರಣಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು ಮತ್ತು ನಂತರ ಲಂಡನ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆದರು. ಅವರ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕತ್ರಿನಾ, ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೈಜಾದ್ ಗುಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಕತ್ರಿನಾ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರು 2003ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಹಿಂದಿ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರ 'ಬೂಮ್'ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಆದರೂ, ಇದು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ನಟನಾ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. 'ಸಾಯಾ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಕತ್ರಿನಾ ಅಂದೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, 'ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿದುಹೋಯ್ತು, ನೀವಾದರೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಕ್ಕರಂತೆ. ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಕತ್ರಿನಾಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನಡೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಯಿತು. 'ಸಾಯಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ, ಕತ್ರಿನಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. 2004ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ತೆಲುಗಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ'ಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು, ಅಂದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. 2005ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ 'ಸರ್ಕಾರ್' ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕ್ಯೂನ್ ಕಿಯಾ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಅವರನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ, 'ನಮಸ್ತೆ ಲಂಡನ್', 'ವೆಲ್ಕಮ್', 'ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್', 'ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್', 'ಧೂಮ್ 3' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಹೆಸರು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂತು. ಬೀಚ್ ಹಾಲಿಡೇ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ರಣಬೀರ್ ಜೊತೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು 'ಭಾಭಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಈ ಜೋಡಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಯಿತು.
ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸ
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಮುಂದೆ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕರಣ್ ನಂತರ ವಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 2019ರ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ, 'ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಾ?' ಎಂದು ಕತ್ರಿನಾಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿ ಧರಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದವು. ಕತ್ರಿನಾ ಹಳದಿ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ವಿಕ್ಕಿ ಅದೇ ಹಳದಿ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಖಾಸಗಿ 'ರೋಕಾ' ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2021 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋಪುರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ವಿಹಾನ್ ಎಂಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2024ರ 'ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದು 43ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅವರು, ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.