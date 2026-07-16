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- ರೈಲು ಲೇಟಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್: ಎಷ್ಟು ವಿಳಂಬ, ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ರೈಲು ಲೇಟಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್: ಎಷ್ಟು ವಿಳಂಬ, ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಟಿಕೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ TDR ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅನುಸರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ವಿಳಂಬವಾದ್ರೆ ಮರುಪಾವತಿ
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರೈಲು ತೀವ್ರ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
3 ಗಂಟೆ ಅಥ್ವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಳಂಬ
ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬಹುದು?
ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಟಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ RAC ಆಗರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ವೇಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರಲಿ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸದೇ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ರೈಲು ವಿಳಂಬವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೇಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು?
ನೀವು IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ರೈಲಿನ ನಿಗದಿತ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು TDR ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. TDR ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. TDR ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 7 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
ರೈಲು ಹೊರಟ ನಂತರ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ರೈಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ (ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ) ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿತದ ಮೊತ್ತವು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ರದ್ದತಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೈಲು ವಿಳಂಬವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
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