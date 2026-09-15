09:29 AM (IST) Sep 15

India Latest News Live 15 September 2026ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎದುರಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್; ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸರಣಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್..!

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ, ಭಾರತದ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ, ಬಿಸಿಸಿಐನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
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08:26 AM (IST) Sep 15

India Latest News Live 15 September 2026ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಟ್ರೋಫಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ! ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕಪ್

ಮಹಿಳೆಯರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ, ಏಷ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಮಿತಿ (ಎಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್‌ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಭಾರತ ತಂಡ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪುರುಷರ ತಂಡದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟ್ರೋಫಿ ವಿವಾದ ಮರುಕಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರೂ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ.
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