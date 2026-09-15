ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (NSE), ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮ ಕೊಡುಗೆಯ (IPO) ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಐಪಿಒಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹1,700 ರಿಂದ ₹1,785 ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.15): ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (NSE) ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮ ಕೊಡುಗೆಗೆ (IPO) ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿಗೆ ₹1,700 ರಿಂದ ₹1,785 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ (Price Band) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ.

ಐಪಿಒ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು

  • ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2026.
  • ಐಪಿಒ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ (Bid/Offer Opening): ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2026.
  • ಐಪಿಒ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ (Bid/Offer Closing): ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2026.
  • ಮುಖಬೆಲೆ (Face Value): ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿಗೆ ₹1.
  • ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಲಾಟ್ (Minimum Lot Size): ಕನಿಷ್ಠ 8 ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಹಾಗೂ ತದನಂತರದ 8 ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು ₹1 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಒಟ್ಟು 247.50 ಕೋಟಿ (2,47,50,00,000) ಚಾಲ್ತಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಐಪಿಒ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ (OFS) ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಶೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಒಟ್ಟು 12,64,36,650 ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಕೆನಡಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (CPPIB), ಅರಾಂಡಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ (ಮಾರಿಷಸ್) ಪಿಟಿಇ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಮ್‌ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ (ಮಾರಿಷಸ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (BoB), ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (GIC), ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸೆಬಿ (SEBI ICDR) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬುಕ್-ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹಂಚಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (QIBs): ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕೇತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (NIIs): ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು. ರಿಟೇಲ್‌ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (Retail - RIIs): ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಧನೆ

1994 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಷೇರು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಹೊಂದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕ: ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (FIA) ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್' ಆಗಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಸ್ (WFE) ಪ್ರಕಾರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ: ಫಿಸ್ಕಲ್ 2011 ರಿಂದ ಫಿಸ್ಕಲ್ 2026 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 30, 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್‌ನ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನ ಶಕ್ತಿ

ಫಿಸ್ಕಲ್ 2026 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2026 ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ:

  • ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಹಿವಾಟು: ಶೇ. 92.99 (FY26) ಮತ್ತು ಶೇ. 93.05 (Q1 FY27).
  • ಈಕ್ವಿಟಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್: ಶೇ. 99.79 (FY26) ಮತ್ತು ಶೇ. 99.72 (Q1 FY27).
  • ಕರೆನ್ಸಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು.

ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ

ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ (Unique Registered Investors) ಸಂಖ್ಯೆಯು 2020 ರ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಲ್ಲಿದ್ದ 30.87 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ (3.08 ಕೋಟಿ) ಜೂನ್ 30, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 26.23 ರ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 132.37 ಮಿಲಿಯನ್ (13.23 ಕೋಟಿ) ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೂನ್ 30, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು (Market Capitalisation) ₹474.08 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (₹474 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ದಾಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಶೇ 99 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಶಕ್ತಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 30, 2026 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 12.46 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದೆ. 2026 ರ ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 21.89 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 201.00 ಮಿಲಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು

  • ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NCL): 1995 ರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳು.
  • ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಇಂಡಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NSE Indices): 1998 ರಿಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳು.
  • ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NSE DAL): 2000 ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
  • ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (NSEIX): ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ (GIFT City) 2016 ರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಧಾರಿತ ದಿನಕ್ಕೆ 21 ಗಂಟೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ವಹಿವಾಟು.

ಭರ್ಜರಿ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಜೂನ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆದಾಯವು ₹4,560 ಕೋಟಿ ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ (ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹4,032 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು). ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು (Net Profit) ₹3,121 ಕೋಟಿ ಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ (ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹2,811 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು). ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಜೆಎಮ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್, ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ, ಸಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್, ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಬಿಸಿ, ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಸಿಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಬುಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು (BRLMs) ಈ ಐಪಿಒ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಮ್‌ಯುಎಫ್‌ಜಿ ಇಂಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (MUFG Intime India) ಈ ಆಫರ್‌ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (BSE) ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ (RHP) ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್‌ಒಸಿ (RoC) ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.