ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ 'XUV 7XO' ಎಸ್ಯುವಿ, ಭಾರತ ಎನ್ಸಿಎಪಿ ನಡೆಸಿದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ '5-ಸ್ಟಾರ್' ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಹಿರಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ (AOP) ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ (COP) ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.15): ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ರಂಗದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ (Mahindra), ತನ್ನ ನೂತನ 3-ಸಾಲಿನ (3-Row) ಎಸ್ಯುವಿ 'XUV 7XO' ಮಾಡೆಲ್ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಭಾರತ ಎನ್ಸಿಎಪಿ' (Bharat NCAP - Bharat New Car Assessment Programme) ನಡೆಸಿದ ಕಠಿಣ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ '5-ಸ್ಟಾರ್' (5-Star) ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಕಾರು ಹಿರಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ (Adult Occupant Protection - AOP) ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ (Child Occupant Protection - COP) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿರಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ (AOP): ಒಟ್ಟು 32 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 30.76 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ (COP): ಒಟ್ಟು 49 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 44.97 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಹಿರಿಯರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (Adult Safety) ವಿವರ
ಭಾರತ ಎನ್ಸಿಎಪಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 2,059 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ XUV 7XO ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ AX7 ಡೀಸೆಲ್ 2WD 7-ಸೀಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು AX7L ಡೀಸೆಲ್ 4WD 7-ಸೀಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಫ್ರಂಟಲ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (Frontal Offset Deformable Barrier Test): ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿಯು 16 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 14.76 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (Side Movable Deformable Barrier Test): ಪಕ್ಕದ ಬದಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು 16 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಪೋಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (Side Pole Impact Test): ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ನಡೆಸುವ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರಿಗೆ 'ಒಕೆ' (OK) ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲೂ (Child Safety) ನಂಬರ್ 1 ಸಾಧನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 44.97/49 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಎಸ್ಯುವಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಕೆ 23.97 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ CRS ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ನಲ್ಲಿ 12 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 13 ಕ್ಕೆ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ 18 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮಾದರಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು (Dummies) 'Britax Romer DUALFIX PRO M i-SIZE' ಚೈಲ್ಡ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ISOFIX ಮತ್ತು ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ (Rear-facing) ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
18 ತಿಂಗಳ ಮಗು: ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಕೆ 7.97 ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಸೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
3 ವರ್ಷದ ಮಗು: ಮುಂಭಾಗದ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ 8/8 ಮತ್ತು 4/4 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಭಾರತ ಎನ್ಸಿಎಪಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ (AX3, AX5, AX7, AX7T ಮತ್ತು AX7L) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳು 6 ಮತ್ತು 7 ಸೀಟರ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ (Standard) ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESC), ಕರ್ಟನ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು (Curtain Airbags) , ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Pedestrian Protection) ಹಾಗೂ ಸೀಟ್-ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.