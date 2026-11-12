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- India Latest News Live: Belonging - ಆತ್ಮಕಥನದಲ್ಲಿ ವಾರಗಿತ್ತಿಯರ ಜಗಳದ ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್; ಸೋನಿಯಾ Vs ಮನೇಕಾ
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India Latest News Live: Belonging - ಆತ್ಮಕಥನದಲ್ಲಿ ವಾರಗಿತ್ತಿಯರ ಜಗಳದ ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್; ಸೋನಿಯಾ Vs ಮನೇಕಾ
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ತಾವು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ, ‘ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್’ನಲ್ಲಿ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಮುಖಿ, ಮೋದಿ ಅವರ ಜತೆಗಿನ ಲಘು ಮಾತುಕತೆ, ಹೆಚ್ಚೇನು ಆಪ್ತವಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನದೇ ಕಲ್ಪನೆಯ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮೋದಿ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
06:15 AM (IST) Nov 12
India Latest News Live 12 November 2026 Belonging - ಆತ್ಮಕಥನದಲ್ಲಿ ವಾರಗಿತ್ತಿಯರ ಜಗಳದ ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್; ಸೋನಿಯಾ Vs ಮನೇಕಾ
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್' ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್-ರಾಜೀವ್ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿರಸ ಮತ್ತು ಮನೇಕಾ ಮನೆ ತೊರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story