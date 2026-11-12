06:15 AM (IST) Nov 12

India Latest News Live 12 November 2026 Belonging - ಆತ್ಮಕಥನದಲ್ಲಿ ವಾರಗಿತ್ತಿಯರ ಜಗಳದ ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್; ಸೋನಿಯಾ Vs ಮನೇಕಾ

ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್' ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್-ರಾಜೀವ್ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿರಸ ಮತ್ತು ಮನೇಕಾ ಮನೆ ತೊರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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