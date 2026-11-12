ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪದ್ಯ ಕೆತ್ತಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಪಾಲ್ ಮೂಲದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಫೀಜ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಪಾಲ್ ಮೂಲದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಫೀಜ್ ಅವರು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹಫೀಜ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಭೋಪಾಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಗಂಗಳ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುರಾನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಫೀಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಭೋಪಾಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಗಂಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಪೆಂಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಫೀಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ನಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಪರಿಕರವಾಗಿ ಆಯತ್-ಉಲ್-ಕುರ್ಸಿ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಫೀಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಶುದ್ಧತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುರಾನ್ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಪಾಲ್ ನವಾಬನ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಧರಿಸಲು ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಪದ್ಯವಿರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಕಾನೂನು ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಫೀಜ್ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಫೀಜ್ ಅವರ ವಕೀಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಫರ್, ಈ ಕೃತ್ಯವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬೇಡಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಕೀಲರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೋಟಿಸ್ ಮೂಲಕ ಎತ್ತಲಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.