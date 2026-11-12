ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸೂರ್ಯ 2026ರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ‘ಕರುಪ್ಪು’, ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಹಾಗೂ ‘ಸೀನ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳು..
ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವು, ಸೋಲುಗಳ ನಡುವೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಮೂರೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಈ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, 2026ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಲಾ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು 200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ, ಮೂರೂ 200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್!
ಸೂರ್ಯ ಪಾಲಿಗೆ 2026 ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟದ ವರ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡ ಅವರ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ‘ಕರುಪ್ಪು’, ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಹಾಗೂ ‘ಸೀನ್’ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ.
ಕರುಪ್ಪು: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 340 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್: ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 260 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಸೀನ್: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 205 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ಮೂರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು 200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೃಹತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಶಾರುಖ್, ಅಕ್ಷಯ್ ದಾಖಲೆ ಸಾಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯ!
ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಾಧನೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯ. ‘ಕರುಪ್ಪು’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ‘ಸೀನ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಈ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ಸು ಭಾಷೆಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
800 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಸೂರ್ಯನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಖಾತೆ!
ಈ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಸೂರ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಸೀನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ವಲಯದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಮೀಪ ತಲುಪಬಹುದು.
‘ಕಂಗುವ’ ಸೋಲಿನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಕಂಗುವ’ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸತತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು 2026 ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ‘ಸೀನ್’ ಚಿತ್ರದ ಓಟ ಮುಂದುವರಿದರೆ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!