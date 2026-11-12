ಸಿಗರೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಐಟಿಸಿ ಮತ್ತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, 10 ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆ ₹135 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಂಪೆನಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಸಿಗರೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಮೋಕ್ಮಾಡೋದಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಎನ್ನೋದು ತಿಳಿದೇ ಹಾಲು, ಮೊಸರಿನ ದರದಂತೆ ಇದರ ದರವೂ ಪದೇ ಪದೇಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಿಗರೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ, ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಟಿಸಿ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 10 ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆ ₹125 ರಿಂದ ₹135 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 8% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 60 ರಿಂದ 70 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಯಮಿತ ಗಾತ್ರದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ (RSFT) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ನವೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಐಟಿಸಿ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ₹115 ರಿಂದ ₹125 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, ಹಿಂದಿನ ₹115 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 17.4% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳು ಕಾರಣ
ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ITC ಯ ಸಿಗರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪೆನಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿದ ತೆರಿಗೆಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಗ್ಗದ ಅಕ್ರಮ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪೆನಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ITC ಹೇಳಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭವು 27% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಕಂಪೆನಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ITC ಯ ಸಿಗರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 27.2% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ₹3,813 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹5,241 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಿಗರೇಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವೂ 21% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಐಟಿಸಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಗಾತ್ರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಕಂಪೆನಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಿಗರೇಟ್ ಆದಾಯದ ಸರಿಸುಮಾರು 46-50% ರಷ್ಟಿದೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರವು ಐಟಿಸಿಯ ಲಾಭದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಲಾಭದ ಅಂಚು ಸುಮಾರು 70% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಕಂಪೆನಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.