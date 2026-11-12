'ಸತ್ಯ ಇನ್ ಲವ್' ನಟಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಮೆನೋಪಾಸ್, ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20ಕ್ಕಿಂತ 40ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಮಾಜದ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ 'ಸತ್ಯ ಇನ್ ಲವ್' ನಟಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆನೋಪಾಸ್ (ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಹಂತ) ಸುತ್ತಲಿನ ಮೌನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸದಾ ಯೌವನವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ನಟಿ, 20ರ ಹರೆಯಕ್ಕಿಂತ 40ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆನೋಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಯಾಕೆ?
ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಶೈಲಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ 'ದಿ ಶೈಲಿ ಚೋಪ್ರಾ ಶೋ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜೆನಿಲಿಯಾ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನೋಪಾಸ್ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಹಲವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಸದಾ ಯೌವನದಿಂದಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಸಹಜ ಹಂತ. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಅಥವಾ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆನಿಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 20ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಿಂತ ಈಗ 40ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಸಲಹೆ!
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜೆನಿಲಿಯಾ, 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಕಠಿಣ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬಿಳಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಸುಕಲೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ 'ಜಾನೆ ತು... ಯಾ ಜಾನೆ ನಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು ಎಂದು ಜೆನಿಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತ್ವಚೆ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ನಸುಕಲೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚದೆ, ಇರುವಂತೆಯೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಲಹೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ!
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜೆನಿಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಡುವ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಜೆನಿಲಿಯಾ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಪಾರ ತಾಳ್ಮೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮೆನೋಪಾಸ್, ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಹೇರಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.