ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಣ್ಣ, ಆಭರಣ, ಶೂ ಹಾಗೂ ಮೇಕಪ್-ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ನಮ್ಮ..
ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಣ್ಣ, ಆಭರಣ, ಶೂ ಹಾಗೂ ಮೇಕಪ್-ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಬಟ್ಟೆಯ ಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ
ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಓವರ್ಸೈಜ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಿದರೆ, ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಉಡುಪುಗಳು ಅಸೌಕರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಲುಕ್ಗೂ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸರಿಯಾದ ಫಿಟ್ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸರಿಯಾದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಉಡುಪು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಲಿಗಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಖದ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪಿಂಕ್, ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ, ವೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈಟ್ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ!
ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಹಳೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕನ್ನಡಕ, ಅತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಭರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸವೆದುಹೋದ ಶೂಗಳು ಇಡೀ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಶೂ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ಇರಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್
ಯಂಗ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಕ್ ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಐಲೈನರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲೇ ಮುಖದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವಾಚ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಇರಲಿ ಕಾಳಜಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾದ ಡಯಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಚ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್ಗೆ ಭಾರವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ನ ವಾಚ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!
ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಕಪ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಫಿಟ್, ಫ್ರೆಶ್ ಬಣ್ಣಗಳು, ಮಾಡರ್ನ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಕಪ್-ಈ ಕೆಲವು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್ಗೆ ಹೊಸತನ ನೀಡಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.