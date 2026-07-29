ಪ್ರತಿದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 'ಮೈಬೋಮಿಯನ್' ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಕಪ್ ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಣಿನ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ, 'ಮೈಬೋಮಿಯನ್' ಗ್ರಂಥಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಡ್ರೈ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ನಂತರದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣಿನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಸಾಬೀತಾದ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯದೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಮೊಡವೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಿರಣ್ ವೇದ್.
ಮೈಬೋಮಿಯನ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೇನು?
ಮೈಬೋಮಿಯನ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು (Meibomian glands) ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು. ಇವು ಕಣ್ಣೀರು ಬೇಗ ಆವಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ, ಕಣ್ಣು ಒಣಗುವುದು, ಉರಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುವುದು, ತುರಿಕೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೇಕಪ್ ಬಳಕೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವುದು ಕೇವಲ ಮೇಕಪ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಣ್ಣು ಒಣಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬ್ಲೆಫರಿಟಿಸ್ (ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಉರಿಯೂತ), ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಾಗುವ ಮೇಕಪ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಕಿರಣ್. ಬ್ರಷ್ಗಳು, ಸ್ಪಾಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಳೆಯಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವ ಬ್ರಷ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೂ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅವು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೇಕಪ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.