ಮುಖ ತುಂಬಾ ಬೆವರಿ ಮೇಕಪ್ ಹಾಳಾಗೋ ಟೆನ್ಷನ್ನಾ? ದಿನವಿಡೀ ಹೊಳೆಯುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಹಾಳಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಪ್ರೈಮರ್, ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಕೆಯಂತಹ 6 ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮೇಕಪ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆವರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆವರು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆವರಿ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಸೆಖೆ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಮೇಕಪ್ ಹರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. 6 ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮೇಕಪ್ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪ್ರೈಮರ್ ಬಳಸಿ
ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಎಣ್ಣೆ ರಹಿತ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮೇಕಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಪ್ರೈಮರ್ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಲನಿರೋಧಕ (waterproof) ಫೌಂಡೇಶನ್, ಕನ್ಸೀಲರ್, ಕಾಜಲ್, ಐಲೈನರ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕರಾವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಳು ಬೆವರುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಗುರವಾದ ಬೇಸ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಹೆಚ್ಚು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಕೇಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಹಗುರವಾದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್
ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಕಲೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ದೃಢವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಶ್
ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬ್ಲಶ್ ಬದಲಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೇಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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