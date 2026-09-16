ಬೆವರುವುದು ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಶಾಖದಿಂದ ಬೆವರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ. ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು, ಬೆವರಿಳಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ?
ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ವಿಪರೀತ ಬೆವರು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆವರುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಬಳಿಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆವರಿ. ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಬೆವರುವಿಕೆ ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವೇ? ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ದೇಹವು ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಬೆವರು ಬರುವುದು ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಬೆವರುವುದು ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ?
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಜ್ವರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆವರುವುದು ಸಹಜವಾದರೂ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆವರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ದೇಹದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸೋಂಕಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ.
ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬೆವರುವುದು
ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬೆವರುವುದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನೀವು ಬೆವರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಶಾಖವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೋಂಕು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೆವರುವುದು ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಹ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ವರವು ನಿಮಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜ್ವರವು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ, ರೋಗವಲ್ಲ.
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಜ್ವರವು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ, ಅದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ರೋಗವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವ ತೀವ್ರ ಜ್ವರಗಳಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಾರದು. ಜ್ವರವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಗೊಂದಲ, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.