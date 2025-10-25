ಡೆಂಗ್ಯೂ, ವೈರಲ್ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ…. ಹೃದಯವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಜೋಪಾನ
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಜ್ವರವನ್ನು ಕೇವಲ ಜ್ವರ, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾದ ಹೃದಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.
ಡೆಂಗ್ಯೂ-ವೈರಲ್ ಫೀವರ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರಗಳು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವೈರಲ್ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಡೆಂಗ್ಯೂನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಜನರಿಗೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಗಂಭೀರ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣ
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಜ್ವರವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಅವು ಹೃದಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಜ್ವರವು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಜ್ವರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಜ್ವರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು:
- ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಸಹಜ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ವೈರಲ್ ಜ್ವರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೈರಲ್ ಜ್ವರವು ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ:
ನೀವು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ; ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ತಜ್ಞರಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.