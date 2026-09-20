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- USA Lifestyle: ಅಮೆರಿಕದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ? ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ?
USA Lifestyle: ಅಮೆರಿಕದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ? ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ?
ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು, ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಜನರೇ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚು
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉಪನಗರ (ಸಬರ್ಬನ್) ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೊಂದು ಮನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್, ಬೇಕರಿ, ತರಕಾರಿ ಗಾಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಕಾರುಗಳಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿಗಿಂತ ಕಾರುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ಉಪನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆಫೀಸ್, ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ದೈನಂದಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಜನ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜನ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸ, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ಉಪನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಡನಾಟ ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಹವಾಮಾನ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿಮ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೃಶ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಂತಹ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳ ಡೌನ್ಟೌನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ನಗರಗಳ ಹೊರಗಿರುವ ಉಪನಗರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು, ಡ್ರೈವ್ವೇಗಳು, ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಜನ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ (ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್) ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಜನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ವಿಶಾಲವಾದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಾರು ಆಧಾರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ, ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ, ಹವಾಮಾನ, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಬೀದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರಬಹುದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಜನ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅಸಲಿ ವಿಚಾರ.
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