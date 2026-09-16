ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ವೈರ್ಗಳೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Why no electric poles in usa: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಾಗಲಿ, ನೇತಾಡುವ ವೈರ್ಗಳಾಗಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಇರಲ್ಲ
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಇರಲ್ಲ
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳು, ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರ್ಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು (Residential Areas) ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೇತಾಡುವ ವೈರ್ಗಳಾಗಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್, ನೀರು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ.
ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ...
ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ…
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ನಗರ ಯೋಜಕರು (City Planners) ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ (Electricity), ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ/ಗೀಸರ್ ಸಂಪರ್ಕ (Gas Pipeline), ಇಂಟರ್ನೆಟ್ (ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್) ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ (Underground) ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಕಂಬಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
1. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ (Aesthetics)
ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಜಲು ಗೋಜಲಾದ ವೈರ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗ ಅಂದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಏರಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (Disaster Management)
2. ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (Disaster Management)
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ, ಚಂಡಮಾರುತ (Hurricanes) ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗಾಳಿ-ಮಳೆ ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರೀ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಎದುರಾದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಜೀವಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳ ತಡೆ (Safety)
3. ಜೀವಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳ ತಡೆ (Safety)
ವೈರ್ಗಳು ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಂಭವಿಸುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಖರ್ಚು ತಗುಲಿದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಖರ್ಚು ತಗುಲಿದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ತಗುಲಿದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸುಲಭ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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