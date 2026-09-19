ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೌದಿಯ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ 'ವಿಷನ್ 2030' ಕನಸುಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಇಂಧನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ, ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಲ್ತಾನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಂದು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಹಾಗೂ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ, ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅಮೆರಿಕದ ದಶಕಗಳ ಭರವಸೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿದ್ದರೂ, ಸೌದಿ ಇಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಡಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಯೆಮೆನ್ನ ಶೀತಲ ಪರ್ವತ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೌದಿಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕಳಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಬೆನ್ನಿರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೌತಿಗಳ ರಹಸ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ!
ದಶಕಗಳಿಂದ ಸೌದಿಯ ಭದ್ರತೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ, ತನಗೆ ಇರಾನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಮುಖವೆನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೈಲ ಸುಲ್ತಾನನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಸ್ಕತ್ ಮೂಲಕ ಹೌತಿಗಳ ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸೌದಿಯ F-15 ವಿಮಾನಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆರಾಮ್ಕೋ ಮತ್ತು ಯಾನ್ಬು ತೈಲ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕ ದೂರ ನಿಂತು ಬರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಂಬಿದ ಜಾಗತಿಕ ಮಿತ್ರನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೈ ತೆಗೆದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೊರಟಾಗ ಸೌದಿಗೆ ತಾನು ಮೋಸ ಹೋದದ್ದು ಅರಿವಾಗಿದೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಸೈನ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯೂ-ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯ ಮೌನ!
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸೌದಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲು ತೋರಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಶತ್ರುತ್ವ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆದರಿದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಸೌದಿಯ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿತು. ಇತ್ತ ಟರ್ಕಿ ಕೂಡ ರಂಗಕ್ಕಿಳಿಯದೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ನೆರವು ಪಡೆದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಸೌದಿಯ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು.
'ವಿಷನ್ 2030' ಕನಸಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ!
ಸೌದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ (MBS) ದೇಶವನ್ನು ಬರಿ ತೈಲದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಸದೆ, 'ವಿಷನ್ 2030' ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಆಧುನಿಕ ನಗರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಿಂದ ಇರಾಕ್ನ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸೌದಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಬರುತ್ತಾರೆ? ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೌದಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಕನಸುಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಮುಕ್ತಾಯ!
ಇತಿಹಾಸದ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಇಂದು ಸೌದಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿವೆ. ತೈಲ ಸಂಪತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಾರವು ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಂದು ರಕ್ತಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಪಾರ ಬಲವಿದ್ದೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ತೈಲ ಸುಲ್ತಾನ, ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.